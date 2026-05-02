02 травня 2026, 15:29

Зеленський заявив про специфічну активність на ділянках кордону з боку Білорусі

02 травня 2026, 15:29
Ілюстративне фото: МВС
Напередодні була зафіксована доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає RegioNews.

Він наголосив, що ситуація перебуває під контролем.

"Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, президент повідомив, що Україна готує кілька нових санкційних пакетів – на сьогодні та найближчий період. Також триває активна дипломатична робота з партнерами в Європі та на Близькому Сході для посилення української протиповітряної оборони та зміцнення економіки. Від міжнародних перемовин у травні очікуються вагомі результати, зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 травня офіційно оголосив про початок комплексної реформи Сил оборони. Після тривалих консультацій у квітні, військове керівництво та уряд вивели "формулу змін", яка має покращити ефективність управління.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
У Києві сталася стрілянина через конфлікт на дорозі
02 травня 2026, 16:43
Сили оборони уразили російські "Іскандери", РЛС "Подльот" та склади боєприпасів
02 травня 2026, 16:14
Росіяни атакують дронами Харків: пошкоджений будинок та АЗС, є постраждалі
02 травня 2026, 14:56
Миколаїв під ударом "Шахедів": ворог поцілив в енергооб'єкт, частина міста знеструмлена
02 травня 2026, 14:19
Намагалися розібрати набої: на Чернігівщині троє дітей постраждали через вибух
02 травня 2026, 13:50
Окупанти скинули авіабомби на Запорізький район: загинула жінка
02 травня 2026, 13:22
ДТП у Києві на Троєщині: четверо постраждалих та розбиті авто
02 травня 2026, 12:49
Росіяни вдруге за день атакували маршрутку у Херсоні: є постраждалий
02 травня 2026, 12:26
15 років мовчання та страху: у Вінниці керівник християнського центру ґвалтував вихованок
02 травня 2026, 11:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
