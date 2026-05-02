Напередодні була зафіксована доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Він наголосив, що ситуація перебуває під контролем.

"Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, президент повідомив, що Україна готує кілька нових санкційних пакетів – на сьогодні та найближчий період. Також триває активна дипломатична робота з партнерами в Європі та на Близькому Сході для посилення української протиповітряної оборони та зміцнення економіки. Від міжнародних перемовин у травні очікуються вагомі результати, зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 травня офіційно оголосив про початок комплексної реформи Сил оборони. Після тривалих консультацій у квітні, військове керівництво та уряд вивели "формулу змін", яка має покращити ефективність управління.