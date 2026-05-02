Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 2 травня українські військові завдали ударів по низці військових об’єктів ворога для зниження його наступальних можливостей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У тимчасово окупованому Криму ЗСУ уразили місце розташування тактичної групи ракетних комплексів "Іскандер" у Дружному. Також уражені засоби радіолокації – берегова радіолокаційна станція "МИС-М1" у Маяку та радіолокаційна станція "Подльот" поблизу Євпаторії.

На окупованій частині Донеччини уражені три пункти управління безпілотниками в Георгіївці та склад БпЛА в Новопетриківці.

Також українські бійці вдарили по ремонтному підрозділу окупантів у районі Кадіївки на Луганщині та складу боєприпасів біля Іванівки в Херсонській області.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Окрім цього, підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі "Кача" в Криму під час атаки 29 квітня.

Нагадаємо, ВМС ЗСУ уразили російські катери, які охороняли Керченський міст. Під вогонь потрапили патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок".