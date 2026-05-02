Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок та територія двох АЗС. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. У Холодногірському районі 62-річний чоловік отримав вибухові поранення, його госпіталізували. Ще троє людей – 61-річний чоловік та дві жінки 38 і 48 років – зазнали гострої реакції на стрес, меддопомогу їм надали на місці.

Нагадаємо, вночі 2 травня армія РФ атакувала передмістя Харкова. Постраждали шестеро людей, серед них – підліток.