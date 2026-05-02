02 травня 2026, 14:56

Росіяни атакують дронами Харків: пошкоджений будинок та АЗС, є постраждалі

Фото: ОВА
Вдень 2 травня ворожі безпілотники завдали ударів по Шевченківському, Холодногірському та Основ'янському районах Харкова

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок та територія двох АЗС. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. У Холодногірському районі 62-річний чоловік отримав вибухові поранення, його госпіталізували. Ще троє людей – 61-річний чоловік та дві жінки 38 і 48 років – зазнали гострої реакції на стрес, меддопомогу їм надали на місці.

Нагадаємо, вночі 2 травня армія РФ атакувала передмістя Харкова. Постраждали шестеро людей, серед них – підліток.

Харків війна обстріли АЗС наслідки постраждалі пошкодження
