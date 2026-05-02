Удар КАБами по Запорізькому району: загинув чоловік, серед поранених – дитина
Вдень 2 травня російські війська атакували керованими авіабомбами селище Новоолександрівка Запорізького району
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу зруйновані кілька приватних будинків. Вибухова хвиля пошкодила житло поруч з епіцентром влучання.
Через ворожий удар загинув 55-річний чоловік. Поранення отримали двоє людей: 7-річна дівчинка та 77-річний чоловік. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 2 травня окупанти скинули авіабомби на селище Таврійське у Запорізькому районі. Внаслідок атаки загинула жінка.
