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У ЗМІ зазначали, що стосунки між президентом США та бізнесменом Ілоном Маском стали напруженими, коли Маск покинув роботу в департаменті ефективності уряду США. Тепер їхній конфлікт став публічним

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X, передає RegioNews.

Засновник Tesla та Space X у соцмережі написав, що Дональд Трамп не виграв би вибори у хиткому штаті Пенсильванія без нього. Також Ілон Маск заявив, що Трамп щодо нього проявив невдячність.

Згодом Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп фігурує у файлах Епштейна. За словами Маска, це є причиною, чому ці файли досі не були оприлюднені.

Слід зазначити, що Джеффрі Епштейн — це американський мільярдер, якого у 2007 році звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції. Його затримали у 2019 році. За версією слідства, він отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат, а також "позичав" їх впливовим людям. У серпні 2019 року Епштейн повісився у камері.

На цьому Маск не завершив. Згодом після такого скандального повідомлення, він раптом публічно погодився з думкою, що Трампу потрібно оголосили імпічмент.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії у 2024 році Ілон Маск публічно підтримав Дональд Трампа. Також він витратив на цю кампанію понад 250 мільйонів доларів. Того ж року Ілон Маск виділив 19 мільйонів доларів, щоб допомогти республіканській партії отримати більшість у конгресі.