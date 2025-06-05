Фото из открытых источников

В СМИ отмечали, что отношения между президентом США и бизнесменом Илоном Маском стали напряженными, когда Маск бросил работу в департаменте эффективности правительства США. Теперь их конфликт стал публичным

Об этом Илон Маск написал в соцсети X, передает RegioNews.

Основатель Tesla и Space X в соцсети написал, что Дональд Трамп не выиграл бы выборы в шатком штате Пенсильвания без него. Также Илон Маск заявил, что Трамп к нему проявил неблагодарность.

Впоследствии Илон Маск заявил, что Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. По словам Маска, это причина, почему эти файлы до сих пор не были обнародованы.

Следует отметить, что Джеффри Эпштейн — это американский миллиардер, обвиняемый в 2007 году в сутенерстве и склонении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции. Он был задержан в 2019 году. По версии следствия, он получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек, а также "одалживал" их влиятельным людям. В августе 2019 года Эпштейн повесился в камере.

На этом Маск не завершил. Впоследствии после такого скандального сообщения, он вдруг публично согласился с мнением, что Трампу нужно объявить импичмент.

Напомним, во время предвыборной кампании в 2024 году Илон Маск публично поддержал Дональда Трампа. Также он потратил на эту кампанию более 250 миллионов долларов. В том же году Илон Маск выделил 19 миллионов долларов, чтобы помочь республиканской партии получить большинство в конгрессе.