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22 листопада 2021, 18:19

Лукашенко лякає Європу Донбасом, у який можуть потрапити мігранти з Близького сходу

22 листопада 2021, 18:19
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Фото з відкритих джерел
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Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко назвав польських політиків "дикими" та запропонував їм подумати, що буде з близькосхідними мігрантами, якщо їх спрямують "через Донбас"

Його цитує пропагандистський ресурс Белта, передає RegioNews із посиланням на liga.net.

"Ви, напевно, чуєте, що лунають постійно загрози з боку цих диких політиків та керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузню" закриють – прикордонний перехід залізничний... Я в цьому плані тільки можу сказати: закриють – будь ласка... Поїдуть через Донбас . А там хлопці різкі. Вони їх швидко відбудують", – сказав він.

Лукашенко відразу додав, що "через Донбас" – це у нього вираз "образний".

Як повідомлялося, через загострення на кордоні Білорусі ситуації з мігрантами Україна розглядає різні варіанти дій, в тому числі введення НП в п'яти областях.

Донбас кордон Олександр Лукашенко біженець

 
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