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10 вересня 2021, 15:54 9

Зеленський не шкодує, що став президентом

10 вересня 2021, 15:54 9
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський заявляє, що не шкодує, що став Главою держави

Як передає RegioNews, про це він заявив у ході YES Brainstorming

"Я став відомим до того, як грав президента. Якби я був невідомий, то ніхто б не дивився, як я грав президента", - зазначив Зеленський.

Також у глави держави запитали, чи прокидається він вранці і думає: "чорт забирай, краще б я продовжував грати роль президента, а не бути справжнім президентом".

"Чесно, я не шкодую. Тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю "навіщо все це, якщо ти іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш почуття деякої реальності?". Для цього ти повинен виходити на вулицю, спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі. Але, пам'ятаючи, що це був виклик і ти на це пішов і люди повірили, значить не можна по іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони тебе поважали. Не зараз, коли Ти президент, а найголовніше - після. Бо президентами, кажуть, так і залишаються. Хочеться залишитися президентом, щоб говорили "Ми поважаємо, не все було ідеально, але все було непогано". Якось так хочеться закінчити", - пояснив Зеленський.

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