ДБР провело обшуки у Мін'юсті через можливий "хабар адвокатки"

Оперативники Державного бюро розслідувань провело обшуки в Міністерстві юстиції України через можливе вимагання хабаря, який нібито мала передати столична адвокатка до Мін'юсту

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у коментарі "Українській правді".

Зазначається, що обшуки у міністерстві стосуються справи адвокатки Алли Цимановської, яка, за версією слідства вимагала та отримала 160 тисяч доларів за перереєстрацію земельних ділянок.

Експертизу у цій справі доручили проводити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Саме на прохання даного інституту слідчі ДБР прийшли вилучити документи в приміщеннях міністерства, розташованих в Рильському провулку та на вулиці Бульварно-Кудрявській.

За даними видання, правоохоронці скопіювали всю систему електронного документообороту міністерства. Наразі жодних підозр співробітникам міністерства не було вручено.

Раніше повідомлялось, що ДБР прийшло з обшуками в Міністерство юстиції.