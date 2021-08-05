ГБР провело обыски в Минюсте из-за возможной "взятки адвокатки"

Оперативники Государственного бюро расследований провело обыски в Министерстве юстиции Украины из-за возможного вымогательства взятки, который якобы должна была передать столичная адвокат в Минюст

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в комментарии "Украинской правде".

Отмечается, что обыски в министерстве касаются дела адвокатки Аллы Цимановской, которая, по версии следствия требовала и получила 160 тысяч долларов за перерегистрацию земельных участков.

Экспертизу по этому делу поручили проводить Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Именно по просьбе данного института следователи ГБР пришли изъять документы в помещениях министерства, расположенных в Рыльском переулке и на улице Бульварно-Кудрявской.

По данным издания, правоохранители скопировали всю систему электронного документооборота министерства. Пока никаких подозрений сотрудникам министерства не было вручено.

Ранее сообщалось, что ГБР пришло с обысками в Министерство юстиции.