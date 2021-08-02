Вітренко розповів, скільки заробляє у "Нафтогазі"

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Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода”, пише RegioNews.

За словами Юрія Вітренка, його місячна зарплата становить 50 тисяч гривень. Точної суми окладу свого попередника він не озвучив, але зауважив, що Андрій Коболєв отримав свою винагороду після звільнення в повному обсязі, відвідавши для цього банківську установу.

"Я не хочу зараз казати про якісь конкретні суми Коболєва. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю. Мене особисто зарплата не тривожить. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення... Він отримав реальні гроші. Прийшов до банку відповідно і отримав всі гроші” – запевнив Вітренко.

Раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає в суді звільнити Вітренка з "Нафтогазу".