Витренко рассказал, сколько зарабатывает в "Нафтогазе"

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Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.

По словам Юрия Витренко, его месячная зарплата составляет 50 тысяч гривен. Точной суммы оклада своего предшественника он не озвучил, но отметил, что Андрей Коболев получил свое вознаграждение после увольнения в полном объеме, посетив для этого банковское учреждение.

"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения... Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги " - заверил Витренко.

Ранее сообщалось, что НАПК требует в суде уволить Витренко из "Нафтогаза".