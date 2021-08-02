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02 августа 2021, 15:36 1326

Витренко рассказал, сколько зарабатывает в "Нафтогазе"

02 августа 2021, 15:36 1326
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Фото: УНИАН
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Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко озвучил размер своей ежемесячной платы

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.

По словам Юрия Витренко, его месячная зарплата составляет 50 тысяч гривен. Точной суммы оклада своего предшественника он не озвучил, но отметил, что Андрей Коболев получил свое вознаграждение после увольнения в полном объеме, посетив для этого банковское учреждение.

"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения... Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги " - заверил Витренко.

Ранее сообщалось, что НАПК требует в суде уволить Витренко из "Нафтогаза".

Нафтогаз Украина зарплаты деньги Юрий Витренко

 
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