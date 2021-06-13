У Міненерго назвали причину, через яку можуть зрости ціни на газ
Ціну на газ для населення можуть підвищити, якщо Російська Федерація захоче перервати транзит "блакитного палива" через Україну
Як пише RegioNews, про це радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".
За її словами, Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз.
"Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку - ніхто не знає", - розповіла радник міністра.
В умовах переривання транзиту газу через територію України цієї зими, за словами Олени Зеркаль, "для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".
Нагадаємо, що раніше газовим компаніям заборонили брати з населення плату за зміну постачальника палива.