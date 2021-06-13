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13 червня 2021, 16:22 434

У Міненерго назвали причину, через яку можуть зрости ціни на газ

13 червня 2021, 16:22 434
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Фото з відкритих джерел
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Ціну на газ для населення можуть підвищити, якщо Російська Федерація захоче перервати транзит "блакитного палива" через Україну

Як пише RegioNews, про це радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз.

"Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку - ніхто не знає", - розповіла радник міністра.

В умовах переривання транзиту газу через територію України цієї зими, за словами Олени Зеркаль, "для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".

Нагадаємо, що раніше газовим компаніям заборонили брати з населення плату за зміну постачальника палива.

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