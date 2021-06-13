В Минэнерго назвали причину, по которой могут вырасти цены на газ

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Цену на газ для населения могут повысить, если Российская Федерация захочет прервать транзит "голубого топлива" через Украину

Как пишет RegioNews, об этом советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас.

"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - рассказала советник министра.

В условиях прерывания транзита газа через территорию Украины этой зимой, по словам Елены Зеркаль, "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

Напомним, что ранее газовым компаниям запретили брать с населения плату за смену поставщика топлива.