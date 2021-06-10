16:22  10 червня
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
18:25  10 червня
На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 20:29 43

СБУ викрила схему на 5 млн, яку організували чиновники Міноборони

10 червня 2021, 20:29 43
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники СБУ виявили корупційну схему на одному із підприємств Міністерства оборони, в результаті реалізації якої було завдано збитків державі на понад 5 млн грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники Державного підприємства Міноборони незаконно передавали державне майно в оренду комерційним фірмам.

Усе це робилося шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг). Наразі на території Державного підприємства проводяться ряд слідчих дій (обшуки, виїмки) з метою документування протиправної діяльності”, - розповіли в СБУ.

У відомстві додали, що схему виявили спільно із Солом’янським управлінням Нацполіції міста Києва та Солом’янською окружною прокуратурою столиці.

Нагадаємо, в Умані викрили незаконну приватизацію землі поблизу центру паломництва хасидів.

СБУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua