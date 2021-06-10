СБУ викрила схему на 5 млн, яку організували чиновники Міноборони
Працівники СБУ виявили корупційну схему на одному із підприємств Міністерства оборони, в результаті реалізації якої було завдано збитків державі на понад 5 млн грн
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, чиновники Державного підприємства Міноборони незаконно передавали державне майно в оренду комерційним фірмам.
Усе це робилося шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг). Наразі на території Державного підприємства проводяться ряд слідчих дій (обшуки, виїмки) з метою документування протиправної діяльності”, - розповіли в СБУ.
У відомстві додали, що схему виявили спільно із Солом’янським управлінням Нацполіції міста Києва та Солом’янською окружною прокуратурою столиці.
Нагадаємо, в Умані викрили незаконну приватизацію землі поблизу центру паломництва хасидів.