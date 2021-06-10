СБУ разоблачила схему на 5 млн, которую организовали чиновники Минобороны
Сотрудники СБУ обнаружили коррупционную схему на одном из предприятий Министерства обороны, в результате реализации которой был нанесен ущерб государству более чем на 5 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, чиновники Государственного предприятия Минобороны незаконно передавали государственное имущество в аренду коммерческим фирмам.
Все это делалось путем заключения фиктивных договоров хранения (оказания услуг). Сейчас на территории Государственного предприятия проводится ряд следственных действий (обыски, выемки) с целью документирования противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.
В ведомстве добавили, что схему обнаружили совместно с Соломенским управлением Нацполиции города Киева и Соломенской окружной прокуратурой столицы.
Напомним, в Умани разоблачили незаконную приватизацию земли возле центра паломничества хасидов.