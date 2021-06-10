16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
18:25  10 июня
На Донбассе шесть обстрелов с запрещенного оружия, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 20:29 38

СБУ разоблачила схему на 5 млн, которую организовали чиновники Минобороны

10 июня 2021, 20:29 38
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники СБУ обнаружили коррупционную схему на одном из предприятий Министерства обороны, в результате реализации которой был нанесен ущерб государству более чем на 5 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники Государственного предприятия Минобороны незаконно передавали государственное имущество в аренду коммерческим фирмам.

Все это делалось путем заключения фиктивных договоров хранения (оказания услуг). Сейчас на территории Государственного предприятия проводится ряд следственных действий (обыски, выемки) с целью документирования противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.

В ведомстве добавили, что схему обнаружили совместно с Соломенским управлением Нацполиции города Киева и Соломенской окружной прокуратурой столицы.

Напомним, в Умани разоблачили незаконную приватизацию земли возле центра паломничества хасидов.

СБУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua