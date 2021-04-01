Кличко показав декларацію за 2020 рік: значна частина майна належить його дружині

Також значаться боргові зобов’язання третіх осіб на понад 7 мільйонів євро

Також значаться боргові зобов’язання третіх осіб на понад 7 мільйонів євро

Фото: з відкритих джерел

Київський міський голова Віталій Кличко опублікував декларацію про доходи за 2020 рік, у якій вказав 517,5 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи, три квартири, французький камінний годинник XIX ст. та сім елітних наручних годинників.

Про це йдеться в декларації Кличка на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Зокрема, мер столиці задекларував зарплату за основним місцем роботи - 517 579 грн і відчуження цінних паперів у розмірі 500 тис. грн у його дружини у якості основних доходів.

З активів у Кличка є боргові зобов'язання третіх осіб в сумі 7 340 654 євро, 277 844 доларів. На його рахунках знаходиться в українському банку 226 тис. грн, в німецькому Deutsche Bank AG - 214 тис. доларів і 677 тис. євро. Готівкою Кличко зберігає 23,8 тис. доларів і 25,2 тис. євро.

Також у декларації він вказав квартири площею 251,8 кв. м, площею 43,6 кв. м і 72,7 кв. м у Києві. Крім цього, є будинок відпочинку площею 785,5 кв. м у селі Лютіж Вишгородського району Київської області, який записаний на його дружину - Наталію Єгорову. Також вказана земельна ділянка у цьому ж населеному пункті.

Також Кличко задекларував антикварний виріб (французький камінний годинник XIX ст), сім наручних годинників, рояль білий Yamaha. Його дружина володіє брендовими годинниками та чотирма ювелірними виробами марок Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany та Piaget.

Також родина Кличка має мотоцикл Fine Custom 2009 року випуску, причіп-платформу Ironhorse 2013 року випуску, а також автомобіль Land Rover Discovery, яким володіє Наталія Єгорова.

Раніше повідомлялось, що п’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів.