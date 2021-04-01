Кличко показал декларацию за 2020 год: значительная часть имущества принадлежит его жене

Также числятся долговые обязательства третьих лиц на свыше 7 миллионов евро

Также числятся долговые обязательства третьих лиц на свыше 7 миллионов евро

Фото: из открытых источников

Киевский городской глава Виталий Кличко опубликовал декларацию о доходах за 2020 год, в которой указал 517,5 тысячи гривен заработной платы по основному месту работы, три квартиры, французские каминные часы XIX века и семь элитных наручных часов.

Об этом говорится в декларации Кличко на сайте НАПК, передает RegioNews.

В частности, мэр столицы задекларировал зарплату по основному месту работы - 517 579 грн и отчуждение ценных бумаг в размере 500 тыс. грн у его жены в качестве основных доходов.

Из активов у Кличко есть долговые обязательства третьих лиц в сумме 7 340 654 евро, 277 844 долларов. На его счетах находится в украинском банке 226 тыс. грн, в немецком Deutsche Bank AG - 214 тыс. долларов и 677 тыс. евро. Наличными Кличко сохраняет 23,8 тыс. долларов и 25,2 тыс. евро.

Также в декларации он указал квартиру площадью 251,8 кв. м, площадью 43,6 кв. м и 72,7 кв. м в Киеве. Кроме этого, есть дом отдыха площадью 785,5 кв. м в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области, который записан на его жену - Наталью Егорову. Также указанный земельный участок в этом же населенном пункте.

Также Кличко задекларировал антикварное изделие (французский каминные часы XIX века), семь наручных часов, белый рояль Yamaha. Его жена владеет брендовыми часами и четырьмя ювелирными изделиями марок Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany и Piaget.

Также семья Кличко имеет мотоцикл Fine Custom 2009 года выпуска, прицеп-платформу Ironhorse 2013 года выпуска, а также автомобиль Land Rover Discovery, которым владеет Наталья Егорова.

Ранее сообщалось, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко задекларировал 222 миллиона гривен доходов.