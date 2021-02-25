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25 лютого 2021, 12:35 57

Суд заарештував майно екс-глави МВС Захарченка

25 лютого 2021, 12:35 57
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Майно передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів
Майно передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів
Wikimedia
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Печерський районний суд Києва заарештував майно іноземних компаній, пов'язаних з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Майно передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора, пише RegioNews.

Зокрема, арештовані 3 квартири і 6 гаражів у центральній частині Києва, чотири житлових будинки, а також 24 земельних ділянки.

Арешт накладено у кримінальній справі про фінансування Захарченком злочинної організації екс-президента Віктора Януковича. За даними слідства, він приховував отримані злочинним шляхом гроші шляхом конвертації, купівлі нерухомості та виведення його за кордон на підконтрольні іноземні компанії.

Нагадаємо, раніше суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави.

Україна поліція майно влада Віктор Янукович

 
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