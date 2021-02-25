Суд арестовал имущество экс-главы МВД Захарченко

Имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

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Печерский районный суд Киева арестовал имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко. Имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора, пишет RegioNews.

В частности, арестованы 3 квартиры и 6 гаражей в центральной части Киева, четыре жилых дома, а также 24 земельных участка.

Арест наложен в уголовном деле о финансировании Захарченко преступной организации экс-президента Виктора Януковича. По данным следствия, он скрывал полученные преступным путем деньги путем конвертации, покупки недвижимости и вывода его за границу на подконтрольные иностранные компании.

Напомним, ранее суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства.