17:13  20 лютого
У МОЗ сказали, в які області COVID-вакцина надійде спершу
14:16  20 лютого
В Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости
18:18  20 лютого
Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2021, 13:30 113

Ткаченко анонсував будівництво Музею Революції Гідності

20 лютого 2021, 13:30 113
Читайте также на русском языке
Музей буде побудований у Києві за проектом німецької компанії, яка перемогла в конкурсі
Музей буде побудований у Києві за проектом німецької компанії, яка перемогла в конкурсі
Facebook
Читайте также
на русском языке

Міністр культури Олександр Ткаченко анонсував початок будівництва Музею Революції Гідності вже в цьому році. Музей буде побудований у Києві за проектом німецької компанії, яка перемогла у конкурсі.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Будівництво музею анонсували в День героїв Небесної Сотні.

"Символічно, що саме цього дня ми можемо нарешті оголосити про початок проектувально-будівельних робіт та будівництво Музею Революції Гідності цього року", - заявив він.

Ткаченко розповів, що Мінкульту вдалося досягти домовленості щодо умов використання проекту переможців архітектурного конкурсу. У конкурсі переміг проект німецької компанії Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

"Навіть без приміщення музей щорічно реалізовує низку проектів з вшанування учасників Революції Гідності та підготував масштабну програму до Дня героїв Небесної Сотні на 2021 рік", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають День пам'яті героїв Небесної Сотні.

Україна Мінкульт міністр Революція Гідності музей

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua