Ткаченко анонсував будівництво Музею Революції Гідності

Музей буде побудований у Києві за проектом німецької компанії, яка перемогла в конкурсі

Музей буде побудований у Києві за проектом німецької компанії, яка перемогла в конкурсі

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Міністр культури Олександр Ткаченко анонсував початок будівництва Музею Революції Гідності вже в цьому році. Музей буде побудований у Києві за проектом німецької компанії, яка перемогла у конкурсі.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews. Будівництво музею анонсували в День героїв Небесної Сотні. "Символічно, що саме цього дня ми можемо нарешті оголосити про початок проектувально-будівельних робіт та будівництво Музею Революції Гідності цього року", - заявив він. Ткаченко розповів, що Мінкульту вдалося досягти домовленості щодо умов використання проекту переможців архітектурного конкурсу. У конкурсі переміг проект німецької компанії Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH. "Навіть без приміщення музей щорічно реалізовує низку проектів з вшанування учасників Революції Гідності та підготував масштабну програму до Дня героїв Небесної Сотні на 2021 рік", - додав міністр. Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають День пам'яті героїв Небесної Сотні.

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