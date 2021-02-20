Ткаченко анонсировал строительство Музея Революции Достоинства

Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе

Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе

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Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал начало строительства Музея Революции Достоинства уже в этом году. Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews. Строительство музея анонсировали в День героев Небесной Сотни. "Символично, что именно в этот день мы можем наконец объявить о начале проектно-строительных работ и строительстве Музея Революции Достоинства в этом году", - заявил он. Ткаченко рассказал, что Минкульту удалось достичь договоренности относительно условий использования проекта победителей архитектурного конкурса. В конкурсе победил проект немецкой компании Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH. "Даже без помещения музей ежегодно реализует ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства и подготовил масштабную программу ко Дню героев Небесной Сотни на 2021 год", - добавил министр. Напомним, в Украине сегодня отмечают День памяти героев Небесной Сотни.

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