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20 февраля 2021, 13:30 113

Ткаченко анонсировал строительство Музея Революции Достоинства

20 февраля 2021, 13:30 113
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Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе
Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе
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Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал начало строительства Музея Революции Достоинства уже в этом году. Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Строительство музея анонсировали в День героев Небесной Сотни.

"Символично, что именно в этот день мы можем наконец объявить о начале проектно-строительных работ и строительстве Музея Революции Достоинства в этом году", - заявил он.

Ткаченко рассказал, что Минкульту удалось достичь договоренности относительно условий использования проекта победителей архитектурного конкурса. В конкурсе победил проект немецкой компании Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

"Даже без помещения музей ежегодно реализует ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства и подготовил масштабную программу ко Дню героев Небесной Сотни на 2021 год", - добавил министр.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День памяти героев Небесной Сотни.

Украина Минкульт министр Революция Достоинства музей

 
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