Ткаченко анонсировал строительство Музея Революции Достоинства
Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал начало строительства Музея Революции Достоинства уже в этом году. Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе.
Об этом министр написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Строительство музея анонсировали в День героев Небесной Сотни.
"Символично, что именно в этот день мы можем наконец объявить о начале проектно-строительных работ и строительстве Музея Революции Достоинства в этом году", - заявил он.
Ткаченко рассказал, что Минкульту удалось достичь договоренности относительно условий использования проекта победителей архитектурного конкурса. В конкурсе победил проект немецкой компании Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.
"Даже без помещения музей ежегодно реализует ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства и подготовил масштабную программу ко Дню героев Небесной Сотни на 2021 год", - добавил министр.
Напомним, в Украине сегодня отмечают День памяти героев Небесной Сотни.