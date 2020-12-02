Комітет ВР відклав розгляд законопроєкту щодо брехні в деклараціях

Засідання перенесли на 3 грудня

Засідання перенесли на 3 грудня

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєкту щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації до 3 грудня.

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні, повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Я бачу, що з усіх виступаючих сьогодні не було жодного виступу щодо підтримки даної версії законопроєкту. Тому, зважаючи на те, що цю ідею обговорювали двічі представники фракцій, ми зобов'язані сьогодні винести це питання, щоб ми його і проголосували комітетом. Проте я також бачу, що немає у нас сенсу зараз проводити голосування з цього питання", - сказав голова комітету Денис Монастирський.

Він запропонував перенести дискусію, тільки з одного питання. Зрештою, члени комітету вирішили розглянути це питання на засіданні комітету 3 грудня о 12:00.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" заявили, що законопроєкти про КСУ розглянуть у Раді не раніше 15 грудня.