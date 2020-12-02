14:24  02 грудня
Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва
17:46  02 грудня
Глава МОЗ обіцяє наступного тижня представити стратегію вакцинації від коронавірусу
18:26  02 грудня
В зоні ООС бойовики стріляли з гранатомета і мінували українські позиції
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2020, 18:21 5

Комітет ВР відклав розгляд законопроєкту щодо брехні в деклараціях

02 грудня 2020, 18:21 5
Читайте также на русском языке
Засідання перенесли на 3 грудня
Засідання перенесли на 3 грудня
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєкту щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації до 3 грудня.

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні, повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Я бачу, що з усіх виступаючих сьогодні не було жодного виступу щодо підтримки даної версії законопроєкту. Тому, зважаючи на те, що цю ідею обговорювали двічі представники фракцій, ми зобов'язані сьогодні винести це питання, щоб ми його і проголосували комітетом. Проте я також бачу, що немає у нас сенсу зараз проводити голосування з цього питання", - сказав голова комітету Денис Монастирський.

Він запропонував перенести дискусію, тільки з одного питання. Зрештою, члени комітету вирішили розглянути це питання на засіданні комітету 3 грудня о 12:00.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" заявили, що законопроєкти про КСУ розглянуть у Раді не раніше 15 грудня.

Україна Верховна Рада нардеп КСУ парламент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »