Комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о лжи в декларациях

Заседание перенесли на 3 декабря

Заседание перенесли на 3 декабря

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации до 3 декабря.

Такое решение члены комитета приняли на заседании, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Я вижу, что из всех выступающих сегодня не было ни одного выступления по поддержке данной версии законопроекта. Поэтому, несмотря на то, что эту идею обсуждали дважды представители фракций, мы обязаны сегодня вынести этот вопрос, чтобы мы его и проголосовали комитетом. Однако я также вижу, что нет у нас смысла сейчас проводить голосование по этому вопросу", - сказал председатель комитета Денис Монастырский.

Он предложил перенести дискуссию, только по одному вопросу. В конце концов, члены комитета решили рассмотреть этот вопрос на заседании комитета 3 декабря в 12:00.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что законопроекты о КСУ рассмотрят в Раде не ранее 15 декабря.