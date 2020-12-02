Нардепи завтра розглянуть законопроект про брехню у деклараціях, - Гончаренко

Таке рішення схвалили на нараді фракцій під головуванням спікера Дмитра Разумкова

Таке рішення схвалили на нараді фракцій під головуванням спікера Дмитра Разумкова

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Про це повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

За його словами, таке рішення схвалили на нараді фракцій під головуванням спікера Дмитра Разумкова.

"Завтра на розгляд Верховної Ради нарешті буде винесено закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і взагалі за його відсутність. Саме цим буде займатися Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні", – написав Гончаренко в Telegram.

Нардеп додав, що базою для комітету стане законопроєкт, напрацьований робочою групою парламенту, а не президентський законопроєкт. Відомо, що депутатський законопроєкт не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Раніше повідомлялося, що у "Слузі народу" недостатньо голосів для президентського законопроєкту щодо КСУ.