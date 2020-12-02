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02 декабря 2020, 16:43 47

Нардепы завтра рассмотрят законопроект о вранье в декларациях, - Гончаренко

02 декабря 2020, 16:43 47
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Такое решение приняли на совещании фракций под председательством спикера Дмитрия Разумкова
Такое решение приняли на совещании фракций под председательством спикера Дмитрия Разумкова
Фото из открытых источников
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Верховная Рада завтра, 3 декабря, рассмотрит законопроект о недостоверном декларировании, разработанный депутатами.

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.

По его словам, такое решение приняли на совещании фракций под председательством спикера Дмитрия Разумкова.

"Завтра на рассмотрение Верховной Рады наконец будет вынесен закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и вообще за его отсутствие. Именно этим будет заниматься Комитет по вопросам правоохранительной деятельности сегодня на своем заседании”, – написал Гончаренко в Telegram.

Нардеп добавил, что базой для комитета станет законопроект, наработанный рабочей группой парламента, а не президентский законопроект. Известно, что депутатский законопроект не предусматривает наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" недостаточно голосов для президентского законопроекта по КСУ.

Украина закон Верховная Рада КСУ парламент
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