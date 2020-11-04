Нардепи принесли до КСУ заяву із закликом до суддів піти у відставку

Народні обранці заявили, якщо судді не підуть у відставку добровільно, парламент вдасться до інших юридичних кроків

Народні обранці заявили, якщо судді не підуть у відставку добровільно, парламент вдасться до інших юридичних кроків

Укрінформ

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія разом з іншими народними депутатами приніс до Конституційного Суду підписану напередодні більш ніж 200 парламентаріями заяву зі зверненням до 11 суддів КС, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи, добровільно подати у відставку.

Про це передає RegioNews з посиланням на Depo.ua.

"У нас є ціла низка законодавчих ініціатив – більш радикальних, менш радикальних – які по суті мають одну мету – запобігти подальшим рішенням КСУ, які можуть повністю зруйнувати антикорупційну незалежну інфраструктуру", - зазначив нардеп.

Арахамія у коментарі представникам ЗМІ також заявив, якщо судді не підуть у відставку добровільно, парламент вдасться до інших юридичних кроків.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розказав, чому Рада не розглядає законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду України.