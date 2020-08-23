Корупціонери та злочинці: серед покупців громадянства Кіпру знайшли відомих українців

Таку політику продажу паспортів визнають небезпечною для Євросоюзу

Таку політику продажу паспортів визнають небезпечною для Євросоюзу

Фото: з відкритих джерел

Завдяки інформації із близько 1500 конфіденційних документів, в яких містяться дані про продаж Кіпром своїх паспортів низці сумнівних осіб, стало відомо, що Кіпр також продавав своє громадянство певним впливовим українцям.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на розслідувачів із "Аль-Джазіри".

Слідчий підрозділ Аль-Джазіри отримав доступ до паспортних даних безлічі осіб, що придбали кіпрський "золотий паспорт". Виявилося, що серед набувачів кіпрського громадянства є велика кількість людей, що підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів, в корупції, перебувають у міжнародних санкційних списках тощо.

Як зазначається, у період з 2017 по 2019 рік острівна держава, зокрема, продала паспорти 35 людям, яким або пред'явлені кримінальні звинувачення, або вони засуджені, або знаходяться під міжнародними санкціями. Проте паспорти Кіпру надали їхнім власникам право жити і подорожувати по всьому ЄС. Ще 40 заявників, що купили кіпрське громадянство, займали державні посади у різних країнах чи були впливовими політиками, але ймовірно могли бути причетними до відмивання грошей чи хабарництва.

Також в переліку покупців "золотих паспортів" вказані, зокрема, такі українці:

Олігарх Олег Бахматюк , що є фігурантом справи по виведенню грошей з "ВіЕйБі Банку". НБУ у 2014 році видав фінустанові бізнесмена стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн, після чого банк луснув.

, що є фігурантом справи по виведенню грошей з "ВіЕйБі Банку". НБУ у 2014 році видав фінустанові бізнесмена стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн, після чого банк луснув. Колишній міністр екології Микола Злочевський , якому український суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, але заочно, оскільки той у розшуку.

, якому український суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, але заочно, оскільки той у розшуку. Дружина колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва – Людмила Лебедєва . У жовтні 2014 року в Україні порушили справу проти восьми колишніх міністрів оборони, серед них був і Лебедєв. Військова прокуратура підозрює його в руйнуванні структури армії й підриві обороноздатності країни.

. У жовтні 2014 року в Україні порушили справу проти восьми колишніх міністрів оборони, серед них був і Лебедєв. Військова прокуратура підозрює його в руйнуванні структури армії й підриві обороноздатності країни. Український бізнесмен Вадим Шульман з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Колишній (часів президентства Віктора Януковича) начальник Слідчого управління податкової міліції ДПА України Анатолій Яковинець.

Окрім того, Кіпрські документи також містять імена тисячі заможних росіян, багато з яких мають тісні зв'язки в Кремлі, а також 500 громадян Китаю, готових заплатити мільйони доларів за паспорт ЄС, який надає юридичні, банківські та туристичні привілеї. Також, у переліку є член сім'ї міжнародного терориста Осами бен Ладена.

Нагадаємо, раніше в МЗС називали умови для введення подвійного громадянства в Україні.