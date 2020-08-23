Коррупционеры и преступники: среди покупателей гражданства Кипра нашли известных украинцев

Такую политику продажи паспортов признают опасной для Евросоюза

Такую политику продажи паспортов признают опасной для Евросоюза

Фото: из открытых источников

Благодаря информации из около 1500 конфиденциальных документов, в которых содержатся данные о продаже Кипром своих паспортов ряду сомнительных лиц, стало известно, что Кипр также продавал свое гражданство определенным влиятельным украинцам.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на расследователей из "Аль-Джазиры".

Подразделение Аль-Джазиры, которое занимается расследованиями, получило доступ к паспортным данным множества лиц, которые приобрели кипрский "золотой паспорт". Оказалось, что среди приобретателей кипрского гражданства является большое количество людей, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений, в коррупции, находятся в международных санкционных списках и тому подобное.

Как отмечается, в период с 2017 по 2019 год островное государство, в частности, продало паспорта 35 людям, которым или предъявлены уголовные обвинения или они осуждены, или находятся под международными санкциями. Однако паспорта Кипра предоставили их владельцам право жить и путешествовать по всему ЕС. Еще 40 заявителей, что купили кипрское гражданство, занимали государственные посты в разных странах были влиятельными политиками, но вероятно могли быть причастны к отмыванию денег или взяточничества.

Также в перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы:

Олигарх Олег Бахматюк , являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул.

, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул. Бывший министр экологии Николай Злочевский , которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.

, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске. Жена бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева - Людмила Лебедева . В октябре 2014 года в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны, среди них был и Лебедев. Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.

. В октябре 2014 года в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны, среди них был и Лебедев. Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны. Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения олигарха Игоря Коломойского.

из окружения олигарха Игоря Коломойского. Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.

Кроме того, Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян, многие из которых имеют тесные связи в Кремле, а также 500 граждан Китая, готовых заплатить миллионы долларов за паспорт ЕС, который предоставляет юридические, банковские и туристические привилегии. Также, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.

Напомним, ранее в МИД называли условия для введения двойного гражданства в Украине.