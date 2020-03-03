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03 марта 2020, 18:48 4

Фигуранта дела Гандзюк могут выпустить на свободу

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03 марта 2020, 18:48 4
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Фигурант дела активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский затягивает судебное заседание, симулируя плохое самочувствие, чтобы выйти на свободу. Во время последнего суда он был госпитализирован прямо из залы заседания
Фото: Facebook
Фигурант дела активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский затягивает судебное заседание, симулируя плохое самочувствие, чтобы выйти на свободу. Во время последнего суда он был госпитализирован прямо из залы заседания

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская, передает RegioNews.

Как сообщила Закревская, вчера в Печерском районном суде Киева должно было состояться заседание по рассмотрению меры пресечения Павловскому, но его адвокаты сначала заявили отвод судье, а затем покинули судебное заседание.

"Хроники рассмотрения продления меры Павловскому: отвод судьи (отказали сегодня утром), неявка защитников (привлекли адвоката БПД). Теперь вот" клетчатое одеяло ", - рассказала она.

Таким образом уже завтра Павловский может выйти на свободу, потому что у него заканчивается срок меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области Екатерина Гандзюк была облита серной кислотой. Она получила многочисленные ожоги, перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от химических ожогов, которые покрывали 39% тела, 7 ноября ее похоронили в Херсоне.

Четверо из восьми подозреваемых в нападении признали свою вину. В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Как выяснилось в августе того же года он бежал за границу.


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