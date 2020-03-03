Фигуранта дела Гандзюк могут выпустить на свободу
Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская, передает RegioNews.
Как сообщила Закревская, вчера в Печерском районном суде Киева должно было состояться заседание по рассмотрению меры пресечения Павловскому, но его адвокаты сначала заявили отвод судье, а затем покинули судебное заседание.
"Хроники рассмотрения продления меры Павловскому: отвод судьи (отказали сегодня утром), неявка защитников (привлекли адвоката БПД). Теперь вот" клетчатое одеяло ", - рассказала она.
Таким образом уже завтра Павловский может выйти на свободу, потому что у него заканчивается срок меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области Екатерина Гандзюк была облита серной кислотой. Она получила многочисленные ожоги, перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от химических ожогов, которые покрывали 39% тела, 7 ноября ее похоронили в Херсоне.
Четверо из восьми подозреваемых в нападении признали свою вину. В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Как выяснилось в августе того же года он бежал за границу.
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