Гончарук не подавав заяву про відставку - Разумков
Про це, як повідомляє RegioNews, заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, станом на 1 березня ніяких заяв до Верховної Ради не надходило.
Він не відповів на питання, чи будуть на позачерговому пленарному засіданні Ради у середу розглядатися кадрові питання, зокрема, чи буде розглядатися питання про відставку всього уряду або зміни частини його складу.
"Мені складно відповідати на це питання. Є виключно перелік питань, які визначені президентом і повинні бути розглянуті на позачерговому засіданні Верховної Ради", - сказав спікер.
Разумков зазначив, що на позачерговому пленарному засіданні будуть звітувати перед парламентом Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України та Офіс генерального прокурора. Кабінет міністрів буде присутній на засіданні і зможе відповісти на всі питання.
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