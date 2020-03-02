Справа Шеремета: поки не можемо розкрити результати роботи - Рябошапка

Робота з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета активно ведеться, але інформації, яку можна розголосити, поки що немає

Фото: facebook/pavel.sheremet.9

Робота з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета активно ведеться, але інформації, яку можна розголосити, поки що немає

Як передає RegioNews, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка "Інтерфакс-Україна".

"З того, про що можна публічно сказати, поки нічого. Робота ведеться, ведеться активно, наші прокурори постійно працюють зі слідчими з національної політики, але з того, що можна було б публічно озвучити, поки нічого немає", - сказав генпрокурор 2 березня журналістам в Києві.

Нагадаємо, у справі вбивства журналіста Павла Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій.

ДОВІДКА: один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко ( "Лисицю"), музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), військову медсестру Яну Дугаров.

За версією слідства, Дугаров фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом з Антоненко, який також фігурує як організатор.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко. Дугаров відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.

Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопилися "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагалися вбивством привернути увагу до своїх поглядів.

Прессекретар МВС в особистому листуванні, опублікованій в мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Всі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненко стверджує, що він вище вбивці. Адвокати Дугаров наполягають, що у неї є алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна і необ'єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, в момент вбивства Шеремета Дугаров не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко та Антоненко в той час спілкувалися всього кілька разів.