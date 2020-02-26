Справа Шеремета: слідство розсекречує понад 500 матеріалів
Як повідомили RegioNews у пресслужбі Нацполіції України, про це 26 лютого заявили представники групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування.
"У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ постійно інформують про хід розслідування вбивства Павла Шеремета: нині триває процес розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та проводиться 32 судові експертизи", - йдеться у повідомленні.
Водночас, правоохоронці наголосили, що попри публічні заяви сторони захисту у ЗМІ про готовність їхніх підзахисних сприяти встановленню істини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, насправді підозрювані відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях. Таким чином процес проведення слідчих дій ускладнюється.
"Насамперед йдеться про відмову Яни Дугарь від дачі показів у ході допиту як підозрюваної та проведення низки експертиз: почеркознавчої, судово-психіатричної. Щодо інших підозрюваних: Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Окрім того, і Андрій Антоненко, і Юлія Кузьменко відмовилися від одночасного допиту", - додали у поліції.
Також представники групи слідчих ГСУ НПУ звернули увагу, що усі троє підозрюваних відмовилися від проходження інтерв’ювання з використанням поліграфа (при цьому Яна Дугарь раніше брала участь у такому дослідженні, ініційованому стороною захисту, а Юлія Кузьменко давала згоду на його проведення).
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