Справа Шеремета: слідство розсекречує понад 500 матеріалів

У справі вбивства журналіста Павла Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій

У справі вбивства журналіста Павла Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Нацполіції України, про це 26 лютого заявили представники групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування.

"У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ постійно інформують про хід розслідування вбивства Павла Шеремета: нині триває процес розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та проводиться 32 судові експертизи", - йдеться у повідомленні.

Водночас, правоохоронці наголосили, що попри публічні заяви сторони захисту у ЗМІ про готовність їхніх підзахисних сприяти встановленню істини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, насправді підозрювані відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях. Таким чином процес проведення слідчих дій ускладнюється.

"Насамперед йдеться про відмову Яни Дугарь від дачі показів у ході допиту як підозрюваної та проведення низки експертиз: почеркознавчої, судово-психіатричної. Щодо інших підозрюваних: Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Окрім того, і Андрій Антоненко, і Юлія Кузьменко відмовилися від одночасного допиту", - додали у поліції.

Також представники групи слідчих ГСУ НПУ звернули увагу, що усі троє підозрюваних відмовилися від проходження інтерв’ювання з використанням поліграфа (при цьому Яна Дугарь раніше брала участь у такому дослідженні, ініційованому стороною захисту, а Юлія Кузьменко давала згоду на його проведення).