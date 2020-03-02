На Одесу знову насувається шторм

Комунальники ще не встигла ліквідувати всі наслідки попереднього урагану, а синоптики знову попереджають про погіршення погоди

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Комунальники ще не встигла ліквідувати всі наслідки попереднього урагану, а синоптики знову попереджають про погіршення погоди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу міськради Одеси.

За прогнозами Гідрометцентру, у другій половині дня 2 березня очікується погіршення погодних умов, а саме – значне посилення вітру до 30м/сек.

У зв'язку з посиленням поривчастого вітру одеська мерія звертається до жителів міста з настійним проханням: максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.