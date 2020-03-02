Гончарук та Єрмак таємно зустрілися в київському ресторані
Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст Крістофер Міллер у своєму Twitter.
"Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую", - написав Міллер.
Також він додав: "Щойно вони закінчили розмову і поїхали. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського".
The convo is definitely serious but it’s being conducted in hushed voices. Can’t hear anything.— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020
У свою чергу журналісту BuzzFeed News Тетяні Козирєвій вдалося зняти для "Української правди" відео, як Гончарук і Єрмак залишають ресторан.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷 Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E— Українська правда (@ukrpravda_news) March 1, 2020
Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що станом на 1 березня ніяких заяв від Гончарука в Раду не надходило.
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