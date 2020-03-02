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02 березня 2020, 08:56 45

Гончарук та Єрмак таємно зустрілися в київському ресторані

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02 березня 2020, 08:56 45
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися 1 березня у київському індійському ресторані "Сутра"
Фото: twitter.com/ChristopherJM
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися 1 березня у київському індійському ресторані "Сутра"

Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст Крістофер Міллер у своєму Twitter.

"Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую", - написав Міллер.

Також він додав: "Щойно вони закінчили розмову і поїхали. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського".

У свою чергу журналісту BuzzFeed News Тетяні Козирєвій вдалося зняти для "Української правди" відео, як Гончарук і Єрмак залишають ресторан.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що станом на 1 березня ніяких заяв від Гончарука в Раду не надходило.


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