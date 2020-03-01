На грецько-турецькому кордоні зібралися більше 13 тисяч біженців із Сирії - МОМ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міжнародна організація з міграції.
Так, за повідомленням джерела, співробітники організації зафіксували щонайменше 13 тисяч людей біля офіційних пунктів пропуску та неофіційних переходів, які прибувають на машинах, таксі та автобусах із Стамбула. За словами голови МОМ в Туреччині Ладфо Гвілави, більшість з мігрантів – чоловіки, "утім, ми також бачимо багато сімей, які подорожують з маленькими дітьми".
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу в ніч на неділю у соцмережі Twitter оголосив, що 47 тисяч мігрантів вже нібито перетнули кордон через провінцію Едірне, втім, офіційного підтвердження цій інформації поки немає.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для біженців. Це сталося за два дні після загострення ситуації в сирійському Ідлібі, де внаслідок авіаудару сирійських військ загинули 33 турецьких військових і ще 36 отримали поранення.
Ескалація бойових дій у Ідлібі через наступ сирійської армії спричинила потужну хвилю біженців. Туреччина вже прийняла понад три мільйони сирійських біженців та заявляла, що її можливості вичерпані.
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