У Чернівцях госпіталізували ще одного хворого з підозрою на коронавірус
Про це повідомляють у Чернівецькій обласній державній адміністрації, пише RegioNews.
"За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться від учора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта", - йдеться у повідомленні.
інформація про госпіталізацію до інфекційного відділення обласної лікарні Чернівців жінки, яка повернулась з італійського міста Бергамо, де зафіксований спалах коронавірусу.
Вона сама звернулась до медиків зі скаргами на погане самопочуття та підвищену температуру. Жінку ізолювали та взяли в неї необхідні аналізи для перевірки на можливий коронавірус.
Пізніше, з такою ж підозрою до обласної лікарні госпіталізували ще й чоловіка.
Аналізи підтвердили, що коронавіруса в обох хворих не виявлено.
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