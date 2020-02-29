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29 лютого 2020, 15:40 23

У Чернівцях госпіталізували ще одного хворого з підозрою на коронавірус

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29 лютого 2020, 15:40 23
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В інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізували чернівчанина. Його аналізи відправлять на перевірку щодо можливого коронавірусу. Він із 21 лютого подорожував Італією
В інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізували чернівчанина. Його аналізи відправлять на перевірку щодо можливого коронавірусу. Він із 21 лютого подорожував Італією

Про це повідомляють у Чернівецькій обласній державній адміністрації, пише RegioNews.

"За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться від учора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта", - йдеться у повідомленні.

інформація про госпіталізацію до інфекційного відділення обласної лікарні Чернівців жінки, яка повернулась з італійського міста Бергамо, де зафіксований спалах коронавірусу.

Вона сама звернулась до медиків зі скаргами на погане самопочуття та підвищену температуру. Жінку ізолювали та взяли в неї необхідні аналізи для перевірки на можливий коронавірус.

Пізніше, з такою ж підозрою до обласної лікарні госпіталізували ще й чоловіка.

Аналізи підтвердили, що коронавіруса в обох хворих не виявлено.


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