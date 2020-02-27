У госпіталізованих чернівчан коронавірусу не виявили

Аналізи дали негативний результат

Аналізи дали негативний результат

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Telegram-каналі "Твоя Буковина", пише RegioNews.

"Радий повідомити буковинців, що всі 4 аналізи проведені за офіційними алгоритмами із дотриманням всіх вимог, дали негативний результат щодо підозри на інфекцію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак пояснила, що 2 аналізи взяли у госпіталізованих чоловіка та жінки, які нещодавно повернулися з Італії та перебувають у інфекційному відділенні обласної лікарні.

Ще два аналізи взяли у родини з Долинян, яка повернулася з Китаю.

Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров’я України, також підтвердив цю інформацію:

"Є результати тестів на коронавірус зразків з Чернівецької області. Всі 4. Всі негативні. Дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Нагадую, що в Україні немає жодного зафіксованого випадку COVID-19.", - написав він у Facebook.