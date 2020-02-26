У Чернівцях госпіталізували ще одного пацієнта з підозрою на коронавірус
Про це повідомляє ІА АСС, пише RegioNews.
Сьогодні, 26 лютого, на брифінгу щодо запобігання занесення та поширення коронавірусу повідомили про ще одного пацієнта, якого перевіряють на коронавірус.
"Наразі в обласній лікарні є два пацієнта, у яких діагностовано пневмонію. Їхній стан - середньої важкості. Їх перевіряють на коронавірус, бо вони повернулися з Італії, - розповіла Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА. - Грип у хворих не підтвердився".
Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про госпіталізацію до інфекційного відділення обласної лікарні Чернівців жінки, яка повернулась з італійського міста Бергамо, де зафіксований спалах коронавірусу.
Вона сама звернулась до медиків зі скаргами на погане самопочуття та підвищену температуру. Жінку ізолювали та взяли в неї необхідні аналізи для перевірки на можливий коронавірус.
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