СБУ оголосила в розшук проросійського бойовика з Сєвєродонецька
Бойовику незаконних збройних формувань "ЛНР" заочно повідомили про підозру в злочинах проти основ національної та громадської безпеки
Бойовику незаконних збройних формувань "ЛНР" заочно повідомили про підозру в злочинах проти основ національної та громадської безпеки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр СБУ.
Так, в кінці 2018 року житель Сєвєродонецька приєднався до проросійських терористів на сході України. Встановлено, що бойовик зі зброєю в руках служить на передових позиціях сепаратистів в так званому "козацькому полку народної міліції ЛНР" поблизу тимчасово окупованого селища Калинове Попаснянського району.
Зловмисник також займається вербуванням місцевого населення: в грудні 2019 року СБУ завадила йому втягнути студента з Сєвєродонецька в злочинну діяльність на користь проросійських терористів.
Зараз бойовику оголошено про підозру у створенні терористичної групи і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Зловмисника оголошено в розшук.
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
- 15:39 28 лютого На Прикарпатті ізолювали жінку з підозрою на коронавірус
- 15:35 28 лютого Кіровоградська обласна рада попросила уряд відтермінувати медичну реформу
- 15:33 28 лютого Прокуратура оголосила про підозру "отаману", який захоплював Раду Криму у 2014 році
- 15:29 28 лютого Коронавірус спричинив рекордний обвал міжнародних ринків
- 15:24 28 лютого Голові Чернівецької облради Івану Мунтяну залишили як запобіжний захід 10 мільйонів застави
- 15:17 28 лютого Потрібно знайти консенсус між інтересами держави та громад - Андрій Клочко
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації