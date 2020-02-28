СБУ оголосила в розшук проросійського бойовика з Сєвєродонецька

Бойовику незаконних збройних формувань "ЛНР" заочно повідомили про підозру в злочинах проти основ національної та громадської безпеки

Фото: СБУ

Бойовику незаконних збройних формувань "ЛНР" заочно повідомили про підозру в злочинах проти основ національної та громадської безпеки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, в кінці 2018 року житель Сєвєродонецька приєднався до проросійських терористів на сході України. Встановлено, що бойовик зі зброєю в руках служить на передових позиціях сепаратистів в так званому "козацькому полку народної міліції ЛНР" поблизу тимчасово окупованого селища Калинове Попаснянського району.

Зловмисник також займається вербуванням місцевого населення: в грудні 2019 року СБУ завадила йому втягнути студента з Сєвєродонецька в злочинну діяльність на користь проросійських терористів.

Зараз бойовику оголошено про підозру у створенні терористичної групи і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Зловмисника оголошено в розшук.