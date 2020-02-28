У Приморському райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві погрожував суддям гранатою
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
Повідомляється, що чоловіка привезли з СІЗО і помістили в "клітку". У цей момент він дістав гранату, вийняв чеку і заявив, що підірве себе.
"Я звідси взагалі не вийду, чи вийду у пластиковому мішку... Я далі буду розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається", — цитують "бомбіста" очевидці.
В приміщенні разом з ним знаходились судді Віктор Іванов та В'ячеслав Бондар, а також старший конвоїр.
З будівлі евакуювали відвідувачів та працівників. Територію оточили.
Правоохоронці знешкодили злочинця. Ніхто не постраждав. Його звуть В'ячеслав Гарькавий. Звинувачується у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.
Начальник ГУНП Олег Бех розповів, що, за попередньою інформацією, гранату обвинуваченому передали в суді. Вона була в пакеті з їжею. Справжній боєприпас чи ні, встановлять експерти.
"Буде проведено розслідування того, як він отримав гранату, будуть розглянуті всі відеозаписи, тому що його конвоювали з СІЗО і заводили через спеціальний вхід", — говорить поліцейський.
Відеозапис того, що відбувалося в залі судових засідань
Після інциденту обвинуваченого переведуть із СІЗО в ізолятор тимчасового утримання. Суд намагатиметься максимально швидко і неупереджено розглянути його справу.
"Крім того, йому буде надана допомога психологів, тому що він знаходиться в дуже складному психічному стані", — сказав Олег Бех.
Він додав, що Гарькавому загрожує стаття про захоплення заручників. А якщо граната виявиться бойовий, то і про незаконному зберіганні зброї.
Поліція виклала відео, як знешкоджували обвинуваченого
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