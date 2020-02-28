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28 лютого 2020, 14:22 2

У Приморському райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві погрожував суддям гранатою

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28 лютого 2020, 14:22 2
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Обвинувачений у вбивстві погрожував підірвати себе та отоючих гранатою, йому "світить" стаття про захоплення заручників
Фото: Думская
Обвинувачений у вбивстві погрожував підірвати себе та отоючих гранатою, йому "світить" стаття про захоплення заручників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Повідомляється, що чоловіка привезли з СІЗО і помістили в "клітку". У цей момент він дістав гранату, вийняв чеку і заявив, що підірве себе.

"Я звідси взагалі не вийду, чи вийду у пластиковому мішку... Я далі буду розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається", — цитують "бомбіста" очевидці.

В приміщенні разом з ним знаходились судді Віктор Іванов та В'ячеслав Бондар, а також старший конвоїр.

З будівлі евакуювали відвідувачів та працівників. Територію оточили.

Правоохоронці знешкодили злочинця. Ніхто не постраждав. Його звуть В'ячеслав Гарькавий. Звинувачується у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.

Начальник ГУНП Олег Бех розповів, що, за попередньою інформацією, гранату обвинуваченому передали в суді. Вона була в пакеті з їжею. Справжній боєприпас чи ні, встановлять експерти.

"Буде проведено розслідування того, як він отримав гранату, будуть розглянуті всі відеозаписи, тому що його конвоювали з СІЗО і заводили через спеціальний вхід", — говорить поліцейський.

Відеозапис того, що відбувалося в залі судових засідань

Після інциденту обвинуваченого переведуть із СІЗО в ізолятор тимчасового утримання. Суд намагатиметься максимально швидко і неупереджено розглянути його справу.

"Крім того, йому буде надана допомога психологів, тому що він знаходиться в дуже складному психічному стані", — сказав Олег Бех.

Він додав, що Гарькавому загрожує стаття про захоплення заручників. А якщо граната виявиться бойовий, то і про незаконному зберіганні зброї.

Поліція виклала відео, як знешкоджували обвинуваченого

https://youtu.be/GUhoGNxBwT4


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