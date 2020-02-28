Турборежим не допоміг: чинна Рада прийняла менше законів, ніж попередня
Про це повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.
Комітетом виборців України було здіснено порівняння кількісних показників роботи Верховної Ради IX і VIII скликань за перші півроку роботи, зокрема, кількість прийнятих законів, зареєстрованих законопроектів і проведених пленарних засідань.
Згідно з отриманими КВУ результатами, кількість законів, які були прийняті Верховною Радою попереднього скликання перевищує аналогічні показники теперішнього парламенту.
Зазначається, що за перші півроку депутатами ВР VIII скликання було прийнято 173 закони, тоді як ВР IX скликання - 155 законів.
Також депутати ВР VIII скликання зареєстрували понад законопроектів, ніж їхні наступники: 1,7 тисячі проти 1,3 тисячі.
Однак депутати ВР IX скликання частіше працювали в пленарному режимі. За півроку вони провели 72 пленарні засідання, а їх колеги - 63.
"Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, аніж у їх попередників. А в таких питаннях як кількість прийнятих законів чи поданих законопроектів вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання", - заявив глава КВУ Олексій Кошель.
Якби вибори до Парламенту відбулися в лютому 2020 року, прохідний бар’єр змогли б подолати лише чотири партії.
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