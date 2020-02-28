Швидкі тести на коронавірус будуть в Україні лише 10 березня
Про це в п'ятницю, 28 лютого повідомив під час брифінгу заступник голови МОЗ і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews
"Ми 10 числа очікуємо швидкі тести на коронавірусну інфекцію", – заявив він.
За словами заступника голови МОЗ, швидкі тест-системи відрізняються від звичайних пристосованістю до використання за межами лабораторій.
"Безпосередньо у ліжках хворого відбирається біологічний матеріал, і ми за 15-20 хв можемо виключити чи встановити діагноз", – зазначив Ляшко.
Він також уточнив, що отримані за їх допомогою результати все одно потрібно відправляти в абораторії, однак швидкі тести допоможуть лікарям визначити подальшу тактику поводження з хворим.
За даними МОЗ, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Всі вони знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.
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