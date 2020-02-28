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28 лютого 2020, 13:12 8

Швидкі тести на коронавірус будуть в Україні лише 10 березня

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28 лютого 2020, 13:12 8
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Швидкі тести, які використовуються для виявлення коронавірусної інфекції, в українських лабораторіях появляться 10 березня
Фото: flickr
Швидкі тести, які використовуються для виявлення коронавірусної інфекції, в українських лабораторіях появляться 10 березня

Про це в п'ятницю, 28 лютого повідомив під час брифінгу заступник голови МОЗ і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews

"Ми 10 числа очікуємо швидкі тести на коронавірусну інфекцію", – заявив він.

За словами заступника голови МОЗ, швидкі тест-системи відрізняються від звичайних пристосованістю до використання за межами лабораторій.

"Безпосередньо у ліжках хворого відбирається біологічний матеріал, і ми за 15-20 хв можемо виключити чи встановити діагноз", – зазначив Ляшко.

Він також уточнив, що отримані за їх допомогою результати все одно потрібно відправляти в абораторії, однак швидкі тести допоможуть лікарям визначити подальшу тактику поводження з хворим.

За даними МОЗ, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Всі вони знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.


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