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28 лютого 2020, 10:14 14

ЄС відмовився визнавати паспорти РФ, видані в анексованому Криму

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28 лютого 2020, 10:14 14
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Європейський союз не визнає російські паспорти, видані жителям окупованого Криму після його анексії, та закликає до цього всіх членів ОБСЄ
Фото: deadman-alive.livejournal.com
Європейський союз не визнає російські паспорти, видані жителям окупованого Криму після його анексії, та закликає до цього всіх членів ОБСЄ

Як передає RegioNews, про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "Укрінформ".

"Ми занепокоєні політикою запровадження громадянства Росією на окупованому півострові, а також незаконною експропріацією тамтешніх українських активів. ЄС нагадує свою позицію щодо невизнання російських паспортів, виданих жителям окупованого півострова після його анексії, та закликає інші держави-учасниці діяти аналогічним чином", - йдеться у документі.

Також в ЄС додали, що так звані "вибори" в АР Крим та Севастополі, які останнього разу відбулися 8 вересня 2019 року, "були ще одним порушенням суверенітету України".

"З березня 2014 року Євросоюз запровадив обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя і навмисну дестабілізацію Росією України. Ми нагадуємо про нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликаємо Росію діяти так само", - наголошується у заяві ЄС.

Нагадаэмо, раныше держсек США Майк Помпео у шості роковини анексії Криму Росією заявив, що США не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над Кримом.


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