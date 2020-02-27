На Донбасі знову обстріли бойовиків, загинув український військовий

В четвер, 27 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Фото: Facebook

В четвер, 27 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, передає RegioNews.

В результаті обстрілів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Новомихайлівка з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій двічі неподалік Новотошківського зі 120-мм мінометів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поруч з Оріховим – із міномету калібру 120 мм – 3 міни.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.