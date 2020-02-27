У Кропивницькому в дитини підозрюють коронавірус
У Кропивницькому Кіровоградської області дитину госпіталізували до лікарні з підозрою на смертельно небезпечний коронавірус, медики проводять усі необхідні дослідження
У Кропивницькому Кіровоградської області дитину госпіталізували до лікарні з підозрою на смертельно небезпечний коронавірус, медики проводять усі необхідні дослідження
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.
Неповнолітня дитина днями повернулася зі спортивних змагань. які відбувалися закордоном. Почала скаржитися на температуру та головний біль. Її госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні Кропивницького й помістили у спеціальний бокс. Із постраждалою неповнолітньою поряд знаходиться один із батьків.
"Це ми пересторогу робимо для себе. Ми її ведемо, як хвору на ГРВІ. Взяли аналізи і будемо дивитися на подальший перебіг”, – сказав головний лікар Центральної міської лікарні Кропивницького Олександр Артюх.
Як повідомляли RegioNews раніше, 25 лютого на Закарпатті у прибулої з Італії жінки виявили підвищену температуру. Її помістили на обстеження. Коронавірус медики не виявили.
Коронавірус наблизився до України
27 лютого 2020, 13:14Коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ
27 лютого 2020, 11:12Зараження коронавірусом українки в Італії: МОЗ поки не може підтвердити
27 лютого 2020, 10:45
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
- 18:34 27 лютого На 19 вокзалах створені пункти для ізоляції хворих на коронавірус
- 18:31 27 лютого Запорізькі депутати просять Кабмін погасити борги по зарплаті працівникам "Кремнійполімер"
- 18:29 27 лютого У Кропивницькому в дитини підозрюють коронавірус
- 18:26 27 лютого В Україні заборонили ще три російських телеканали
- 18:10 27 лютого У Кременчуці безвісно зник військовий
- 18:08 27 лютого Начальника Бердянської філії АМПУ відсторонили з посади
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації