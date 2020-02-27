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27 лютого 2020, 18:29 1

У Кропивницькому в дитини підозрюють коронавірус

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27 лютого 2020, 18:29 1
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У Кропивницькому Кіровоградської області дитину госпіталізували до лікарні з підозрою на смертельно небезпечний коронавірус, медики проводять усі необхідні дослідження
Фото: Pixabay
У Кропивницькому Кіровоградської області дитину госпіталізували до лікарні з підозрою на смертельно небезпечний коронавірус, медики проводять усі необхідні дослідження

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

Неповнолітня дитина днями повернулася зі спортивних змагань. які відбувалися закордоном. Почала скаржитися на температуру та головний біль. Її госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні Кропивницького й помістили у спеціальний бокс. Із постраждалою неповнолітньою поряд знаходиться один із батьків.

"Це ми пересторогу робимо для себе. Ми її ведемо, як хвору на ГРВІ. Взяли аналізи і будемо дивитися на подальший перебіг”, – сказав головний лікар Центральної міської лікарні Кропивницького Олександр Артюх.

Як повідомляли RegioNews раніше, 25 лютого на Закарпатті у прибулої з Італії жінки виявили підвищену температуру. Її помістили на обстеження. Коронавірус медики не виявили.


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