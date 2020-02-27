Антоненко не відмовлявся від слідчого експерименту та поліграфу — адвокати
Про це вони заявили на сторінці Free Riff у Facebook, передає RegioNews.
"Пан Антоненко не відмовлявся від проведення слідчого експерименту 02.01.2020, а наполягав на його проведенні у присутності вільно обраного захисника, як того вимагає закон, в чому йому було відмовлено. Нагадаємо, що цю дію слідчі намагалися провести без своєчасного попередження захисників (попереджений був лише один захисник, який знаходився в Харкові і не за три дні, а в той самий день о 16:55). Після цього пропозицій щодо слідчого експерименту у встановленому порядку від них не поступало”, – йдеться в заяві.
За словами захисників, Антоненко ніколи не відмовлявся від проходження тестування на детекторі брехні, але "з урахуванням якості подібних досліджень в Україні, а також виявлених стороною захисту очевидних ознак фальсифікації так званої "психологічної експертизи” він наполягає на проведенні поліграф-тестування винятково спеціалістами, які є членами американської або британської асоціації поліграфологів і які не пов’язані з правоохоронними органами України.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко.
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