Справа Шеремета: апеляційний суд відмовився випускати Кузьменко

Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко

Фото: narodna-pravda.ua

Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко

Як передає RegioNews з посиланням на УНІАН, колегія суддів Київського апеляційного суду не задовольнила клопотання адвокатів і залишила в силі рішення Печерського районного суду Києва, згідно з яким Кузьменко буде перебувати під вартою до 3 квітня.

"Постанова оскарженню не підлягає", - йдеться в повідомленні.

За слова адвоката Кузьменко Тараса Безпалого, 3 березня, після того, як закінчиться термін перебування Кузьменко під вартою починаючи з 4 лютого, коли їй продовжили запобіжний захід, він буде звертатися до Печерського райсуду Києва з клопотанням про зміну для Кузьменко запобіжного заходу.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Національній поліції заявили, що в причетності до вбивства журналіста підозрюють п'ятьох людей: музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненко, лікаря Юлію Кузьменко (псевдонім "Лиса"), військову медсестру Яну Дугаров. Також в справі фігурує подружжя-добровольці Інна ( "Пума") і Владислав ( "Буча") Грищенко, які проходять підозрюваними у справі про замах на вбивство бізнесмена в Косові Івано-Франківської області.

Правоохоронці стверджують, що метою вбивства Шеремета була дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні.

Раніше Печерський районний суд Києва продовжив до 4 квітня домашній арешт парамедику Яні Дугаров, яку підозрюють в причетності до вбивства Павла Шеремета. Їй, зокрема, інкримінують розвідку маршруту на наявність камер спостереження, за яким повинен був їхати сам Шеремет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що слідчі дадуть відповідь за можливі помилки в розслідуванні справи Шеремета. Офіс генпрокурора продовжив термін досудового слідства у справі про вбивство журналіста.

Також повідомлялося, що підозрюваній у справі Шеремета Дугаровій призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи.