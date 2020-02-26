Зеленський ввів день спротиву окупації Криму

Президент Володимир Зеленський в середу, 26 лютого, оголосив про видання указу про День спротиву окупації Криму і Севастополя. Про це він сказав на форумі Age of Crimea

Фото: пресслужба

Президент Володимир Зеленський в середу, 26 лютого, оголосив про видання указу про День спротиву окупації Криму і Севастополя. Про це він сказав на форумі Age of Crimea

"У цей день рівно 6 років тому в Сімферополі відбулося найбільше зібрання на підтримку цілісності і єдності нашої держави. Відзначаючи мужність і героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь. Цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого", - повідомив президент.

За словами Зеленського, повернення Криму до України - це не просто "його мрія як президента або позиція як громадянина України" і не просто спільна мрія українців, а "це запорука безпеки на планеті, відновлення віри в міжнародне право і справедливість".

Президент також додав, що знає, що день, коли Крим повернеться додому, обов'язково настане.

Також Зеленський назвав повернення Криму частиною національної української ідеї.

"Почати я хотів би з простих, очевидних речей - аксіом, що не вимагають доказів: тиждень складається з семи днів, планета Земля кругла, а Крим - це Україна. Наше суспільство може сперечатися з багатьох питань, але це не викликає жодних сварок або сумнівів, тут українці на 100% єдині. Отже повернення Криму - це безперечна частина нашої національної ідеї. 6 років тому Росія анексувала Крим. 6 років тому наше життя змінилося: ми зрозуміли, що живемо в світі, де меморандуми, на жаль, майже нічого не варті, а система міжнародного права та світової безпеки недосконала і вразлива. Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня найкращих українців. На це спрямовані всі наші зусилля. Але це не означає, що Крим знімається з порядку денного або може стати ціною миру на Донбасі, миру в Україні. Ми зробимо все, щоб над Кримом знову майорів український прапор. Так, це дуже складне завдання, яке не може вирішитися, на жаль, завтра. Але є речі, які ми можемо і повинні робити вже сьогодні", - сказав президент.

Серед таких речей він назвав підтримку громадян, які живуть в Криму або мають кримську реєстрацію. Крім того, це звільнення політв'язнів і українська мова в Криму.

Також Зеленський заявив, що питання про держпідтримку кримськотатарського телеканалу ATR вирішиться найближчим часом.