У Чернігівській міськраді новий депутат

Новим депутатом Чернігівської міської ради від міської організації політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" став Козирєв Віталій Анатолійович

Фото із сайту Високий вал

Новим депутатом Чернігівської міської ради від міської організації політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" став Козирєв Віталій Анатолійович

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Високий вал, він як наступний у виборчому списку цієї політичної сили, стає депутатом замість Андрія Заїки, який нещодавно склав свої повноваження.

Про реєстрацію Віталія Козирева депутатом Чернігівської міської ради сьогодні, 27 лютого, на початку засідання 52 сесії міської ради 7 скликання оголосила голова міської виборчої комісії Наталія Слісаренко.

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко урочисто вручив новому депутату посвідчення і нагрудний знак, привітав його з приєднанням до депутатського корпусу.

Віталій Козирєв народився 7 квітня 1974 року у с. Вересоч Куликівського району Чернігівської області.

Закінчив із відзнакою Чернігівську середню школу №6. Здобув вищу освіту у Чернігівському технологічному інституті.

1997 р. – заступник директора МПП "Роса". 1998–2003 рр. – заступник директора ЧП "Промтехзбут". Із 2003 р. – директор ТОВ "СІВЕР-АВТО".